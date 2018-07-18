Задержанная в США россиянка Бутина заявляет о своей невиновности

Задержанная в Вашингтоне гражданка России Мария Бутина заявила в суде о своей невиновности. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат задержанной утверждает, что россиянка ничего нелегального.

Следующее заседание по делу задержанной в США россиянки Бутиной состоится 24 июля.

Напомним, ранее в Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали гражданку России Марию Бутину. За нарушение закона Бутиной грозит заключение сроком на пять лет. Адвокат задержанной россиянки назвал претензии американских властей абсурдными.