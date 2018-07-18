Пять стран присоединились к продлению санкций против Крыма
К продлению санкций присоединились Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия.
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Черногория, Албания, Норвегия, а также Украина и Грузия присоединились к решению Совета ЕС о продлении на год санкций по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатическую службу Евросоюза.
«К этому заявлению присоединяются страны-кандидаты Черногория и Албания, Норвегия, являющаяся членом Европейской экономической зоны, а также Украина и Грузия», — говорится в сообщении.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что санкции в отношении России остаются в силе.