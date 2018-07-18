Украинский вице-адмирал предложил установить минные поля в Азовском море

Бывший командующий флотом Украины вице-адмирал Сергей Гайдук заявил, что акваторию Азовского моря необходимо заминировать. Это, мол, позволит предотвратить потери украинских судов от деятельности погранслужбы России. Как именно это можно сделать, сам адмирал не знает: максимальная глубина Азовского моря всего 14 метров, этого недостаточно для постановки обычных морских мин.

Однако военный моряк в эфире «Громадське радио» заявил, что нужно ставить противодесантные – взрывные – заграждения, а также заграждения невзрывные – противокорабельные. На вопрос журналистов – не запрет ли таким образом Украина саму себя в азовских портах? – вице-адмирал ответил, что нужно предусмотреть фарватеры в минных полях, и чтобы схемы этих фарватеров были в распоряжении капитанов украинских судов. То, что через минные поля и заграждения придется проходить иностранным невоенным судам, Гайдуку, видимо, в голову не пришло.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что российские пограничники, досматривая суда в Керченском проливе, стремятся парализовать деятельность мариупольского порта и Мариупольского горно-металлургического комбината. Президент забыл упомянуть, что на «враждебные» действия Россия пошла в ответ на провокации украинских пограничников.