«Газпром» отказался комментировать заявление «Нафтогаза»

«Газпром» отказался комментировать заявление руководителя «Нафтогаза» Андрея Коболева о мировом соглашении, сообщают «Известия».

Ранее Коболев заявил, что досудебное решение споров между компаниями возможно, если оно не помешает заключению нового газового контракта.

Киев неоднократно заявлял, что намерен настаивать на выплате «Газпромом» компенсации в размере 2,56 миллиарда долларов по решению Стокгольмского суда.