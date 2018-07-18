Госдума отказалась облагать налогом покупки в Интернете

Депутаты Государственной Думы исключили из текста законопроекта «О таможенном регулировании» пункт, подразумевавший введение пошлин на покупки в зарубежных интернет-магазинах, сообщают «Известия».

В случае принятия законопроекта в изначальной версии, покупки, сделанные через Интернет, стали бы заметно дороже. Однако депутаты посчитали, что, если уж и вводить пошлины на интернет-приобретения, то их должны платить не только физические лица. Кроме того, на счастье пользователей, в российском законодательстве пока нет такого понятия, как «электронная торговля».

Ранее сообщалось, что Госдума во втором чтении утвердила законопроект о повышении с 1 января 2019 года НДС с 18 до 20 процентов.