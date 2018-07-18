Сирия ведет переговоры о покупке у РФ самолетов МС-21 – посол России в Сирии
Фото: irkut.com / Globallookrpess
Сирия ведет переговоры о покупке у России самолетов МС-21. Об этом заявил посол России в Сирии.
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Сирия ведет переговоры о покупке у РФ самолетов МС-21 – посол России в Сирии
Фото: irkut.com / Globallookrpess
Сирия ведет переговоры о покупке у России самолетов МС-21. Об этом заявил посол России в Сирии.
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