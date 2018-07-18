В Минобороны рассказали о судьбе сложивших оружие боевиков

Российские военные сообщили о решении сложивших оружие боевиков в провинции Деръа присоединиться к борьбе против ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»*. Об этом сообщил глава российского Центра по по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

«Боевики не просто сложили оружие. Бывшие боевики приняли решение присоединиться к сирийской армии и пойти воевать против террористов ИГИЛ* и «Джабхат ан-Нусры»*», - сказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков.

Ранее сообщалось, что несколько тысяч боевиков при посредничестве офицеров российского Цетра по примирению враждующих сторон в Сирии сложили оружие.

*«Джебхат ан-Нусра», ИГИЛ - террористические организации, запрещенные в РФ.