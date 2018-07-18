США требуют оставить россиянку Бутину под стражей до суда «из-за риска побега»

Обвинение в США потребовало оставить задержанную в Вашингтоне россиянку Марию Бутину под стражей до суда.

Причиной этому в США называют риск побега гражданки России.

Об этом говорится в ходатайстве обвинения, поданном в федеральный окружной суд Вашингтон.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала арест в Вашингтоне россиянки Марии Бутиной политическим заказом.

Напомним, ранее в Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали гражданку России Марию Бутину. За нарушение закона Бутиной грозит заключение сроком на пять лет. Адвокат задержанной россиянки назвал претензии американских властей абсурдными.