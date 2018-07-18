Окаменевшее лицо Мелании Трамп во время встречи с Путиным привлекло внимание Интернета

Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание на странное фото супруги президента США во время встречи с Владимиром Путиным. Камеры запечатлели Меланию, которая, улыбаясь, пожимает руку президенту России, однако уже в следующее мгновенье выражение ее лица меняется: лицо буквально каменеет. Фото «испуганной» леди Трамп опубликовала Daily Mail.

Пользователи Twitter все же не согласились с мнением газеты, назвав его «очередной ложью» и подчеркнув, что Мелания Трамп «не выглядит испуганной». Пользователи Twitter предположили, что, возможно, Мелания просто не хочет нарушить подтяжку лица.Впрочем, что тоже возможно, первая леди США просто не хотела фотографироваться – такое с ней случалось ранее.

Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки 16 июля.