Киев попросил США разъяснить переговоры Трампа и Путина насчет Украины

Киев попросил США разъяснить обсуждение на российско-американском саммите в Хельсинках темы урегулирования вооруженного конфликта в Донбассе.

«Украина попросила официальные разъяснения у Вашингтона о якобы обсуждениях на американско-российской встрече в Хельсинки новых предложений по урегулированию ситуации в юго-восточных регионах Украины», - приводит «Интерфакс» слова источника.

Напомним, в минувший понедельник в Хельсинки прошли переговоры лидеров России и США — Владимира Путина и Дональда Трампа. Саммит длился 3 часа 50 минут. Главы государств провели открытые переговоры, а также пообщались тет-а-тет.