Космический «грузовик» долетел до МКС за три с половиной часа

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-09» пристыковался к приемному порту МКС через 3 часа 40 минут после старта с Байконура. Такая «короткая» стыковка стала возможной благодаря использованию двухвитковой траектории, разработанной космическими баллистиками РКК «Энергия». Такая ультракороткая стыковка особенно пригодится космонавтам, которые, в большинстве своем, по двое суток ждут момента стыковки с МКС в тесном «Союзе».

«Именно нашим специалистам недавно 10 июля удалось за рекордно короткие сроки, за рекордно короткое время провести стыковку и сближение транспортного грузового корабля Прогресс М9 с международной космической станцией. В два раза вы практически сократили срок стыковки. Предложенные технические решения серьезно повысят эффективность нашей космической программы», - заявил сегодня Владимир Путин на встрече с членами правительства, обсуждая работу «Роскосмоса».

Одной из первых короткую стыковку испытала на себе космонавт Елена Серова – в 2014 году ее корабль пристыковался к МКС менее чем через шесть часов после старта. Теперь это время сокращено вдвое.