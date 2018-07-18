«Нафтогаз» готов к мировому соглашению с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Андрей Кобелев заявил, что украинская сторона готова рассмотреть предложения «Газпрома» о мировом соглашении, сообщает пресс-служба компании.

«Наша позиция: мы можем рассмотреть ваши предложения о мировой, но они точно не должны мешать переговорам по новому контракту», - заявил Кобелев.

Он добавил, что «Нафтогаз» не готов это делать в трехстороннем формате, имея ввиду участие Еврокомиссии. Также сообщалось, что глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что Киев не пойдет на внесудебное решение спора с «Газпромом».

Ранее стало известно, что на переговорах в Хельсинки президент России Владимир Путин пообещал, что транзит газа через территорию Украины сохранится и после пуска «Северного потока-2».