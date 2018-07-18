Тайские школьники, спасенные из пещеры, впервые пообщались с прессой

Спасенные из пещеры в Таиланде школьники и их тренер, за невероятной историей которых следил весь мир, сегодня дали первое интервью журналистам. На пресс-конференцию ребята отправились сразу из больницы, в которой проходили курс реабилитации. Беседа с прессой длилась около 45 минут. Все это время дети охотно отвечали на вопросы. Вид у них был довольный, а главное вполне здоровый.

Школьники вышли на импровизированную сцену в футбольной форме команды и даже почеканили мяч на камеру. А сразу после пресс-конференции отправились по домам, где их уже заждались родные и близкие.