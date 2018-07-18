В подмосковных Мытищах неизвестные открыли стрельбу из автомата
По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото: Александр Столяров / ТРК "Звезда"
В подмосковных Мытищах неизвестные открыли стрельбу из автомата. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места событий.
Инцидент произошел на улице Веры Волошиной на территории ресторана «Гранд Маран».
По словам очевидцев, мужчина вышел из ресторана и открыл стрельбу. Рядом с ним находились еще несколько человек.
На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.
Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.