В подмосковных Мытищах неизвестные открыли стрельбу из автомата. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда» с места событий.

Инцидент произошел на улице Веры Волошиной на территории ресторана «Гранд Маран».

По словам очевидцев, мужчина вышел из ресторана и открыл стрельбу. Рядом с ним находились еще несколько человек.

На место прибыли сотрудники правоохранительных органов.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По предварительным данным, пострадавших нет.