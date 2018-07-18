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В Москве впервые провели уникальную операцию на сердце

Татьяна Ляшко, Анастасия Евдокимова
18:29 18.07.2018
От малейших физических нагрузок или переживаний сердце пациентки могло остановиться.
Фото: pixabay

Настоящей победой в российской кардиохирургии стала уникальная операция на сердце, проведенная в больнице имени Буянова. Столичные медики впервые успешно прооперировали взрослого пациента с редким видом тахикардии. Ранее операции по устранению этой патологии делали только детям.

Сердце пациентки Яны Головинкиной теперь работает без сбоев. А ведь всего месяц назад обычный подъем по лестнице был для нее сродни подвигу. Теперь она легко взбегает по ступеням больницы, где ей подарили надежду на новую жизнь.

С 27 июня у нее не было ни одного эпизода аритмии. Этот диагноз у Яны наследственный. От малейших физических нагрузок или переживаний сердце девушки могло остановиться. Каждый день она вынуждена была принимать таблетки, у которых много побочных эффектов. А еще терпеть болезненные удары мини-дефибрилятора, вшитого в ее грудную клетку.

«Как током вас бьет... вот так же и меня. Ну, часто срабатывал, потому что я эмоциональный человек», - рассказала Яна.

Сергей Термосесов - тот самый хирург, который помог спасти жизнь девушки. Он первым в стране сделалв симпатоэктомию взрослому пациенту.

«Плевральная полость заполняется газом. Это сдавливает легкое и освобождает нам доступ к необходимым структурам. Через проколы в грудной клетке вводится специальная камера. Дальше через проколы вводятся специальные инструменты - манипуляторы», - рассказал кардиохирург больницы имени Буянова Сергей Термосесов.

После удаления нервов количество приступов аритмии у пациентов стремится к нулю. Такие сложные операции хирурги проводят ежедневно, и, кажется, про старые добрые «скальпель-зажим» скоро совсем забудут.    Сегодня большинство хирургических операций - малоинвазивные, то есть с минимальными повреждениями. Период восстановления после таких операций - считаные часы. Уже через день Яна выписалась из больницы. Но борьба за жизнь для нее продолжится. Правда, уже не за свою. Девушка готовится стать врачом.

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