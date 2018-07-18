Участника бандгруппы Шамиля Басаева экстрадировали в Москву

Словакия выдала России Аслана Яндиева, обвиняемого в серии громких терактов во Владикавказе в 2006 году, участника бандгруппы Шамиля Басаева. Яндиев более десяти лет находился в международном розыске. Он бежал из России по поддельным документам. Пытался осесть в Швейцарии и Голландии.

По запросу российских спецслужб в 2010-м был задержан в Словакии. Все это время экстремист подавал апелляции, надеясь отсрочить или отменить свою экстрадицию. Но судебные органы республики вынесли решение о его выдаче. Яндиеву грозит высшая мера наказания.