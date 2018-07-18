Огромная расщелина между Россией и США стала меньше - посол РФ в Вашингтоне

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал переговоры президентов России и США, прошедшие в минувший понедельник в Хельсинки.

«Я видел, что господин Трамп слушает Владимира Владимировича. Это абсолютно не значит, что Трамп согласен со всем, что высказывал Владимир Владимирович. Но мне показалось, что та огромная расщелина в понимании проблем как двусторонних отношений, так и международных проблем стала чуть-чуть меньше», - сказал Антонов.

По словам Антонова, несмотря на всю широту обсужденных на переговорах проблем, американских журналистов интересовал лишь один вопрос - «вмешательство» России в президентские выборы в США.

«Сколько бы ни было подозрений, главное наше требование - факты на стол. Об этом четко и ясно сказал Владимир Владимирович Путин», - заявил Антонов.

Как говорит посол, и сам Трамп после встречи с Путиным подвергается колоссальному давлению: сенаторы уже призвали начать расследование, о чем именно беседовали два президента.