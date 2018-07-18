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Кустурицу пригласили участвовать в фестивале «Звезды на Байкале»

Пария Осипова, Анастасия Евдокимова
17:59 18.07.2018
В Сербии проходит фестиваль русской музыки при участии Мацуева и Кустурицы.
Фото: Insidefoto imago stock&people / Globallookpress

Сербская деревушка Дрвенград на несколько дней превратилась в культурную столицу мира. На Балканах фестиваль русской музыки. Автор этого проекта - известный режиссер Эмир Кустурица. Десятки молодых музыкантов из разных стран бились за право называться лучшими.

Денис Мацуев приехал в затерянную в балканских горах деревушку Дрвенград, чтобы поддержать юных коллег, исполнителей классической музыки, которые съехались сюда со всей России и Сербии. И своим примером показать, каких музыкальных высот можно добиться, если захотеть.

«Здесь бурлит творчество, здесь уникальная образовательная история, поскольку здесь куча молодых, которые делают мастер-классы, выступают, и мне это очень близко, я пытаюсь сделать то же у себя на родине, в Иркутске», - сказал Мацуев.

Теперь в Иркутске Мацуев ждет с ответным визитом Кустурицу на фестиваль «Звезды на Байкале».

«Надо, чтобы был интернациональный фестиваль русской музыки, потому что русская  музыка - такой спектр хороших композиторов. Есть русские студенты, почему нет французских, из Венгрии?» - сказал Кустурица.

Деревянные улочки, ретро-автомобили - в прошлом это декорации к фильму Кустурицы «Жизнь как чудо». Теперь здесь со всех сторон доносятся звуки пения, скрипок, фортепиано.

Из России в этом году приехали 27 конкурсантов - это абсолютный рекорд. Поддерживает юных музыкантов компания «Газпром нефть».

«Неформальный дух, который привил нам Эмир Кустурица, объединяет всех нас. Когда здесь находятся молодые ребята, могут сидеть за одним столом с Мацуевым, а завтра сфотографироваться с Эмиром Кустурицей», - сказал Александр Дыбаль, член правления компании «Газпром нефть».

Участники в возрасте от 13 до 25 лет. Четыре дня соревновательной программы, ежедневные прослушивания и выступления. Всего детям-победителям вручат шесть наград-матрешек. Но суть фестиваля, конечно, не в наградах, а в возможности для юных талантов получить уникальный музыкальный опыт.

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