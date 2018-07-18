Эксперты ОЗХО собрали образцы отравляющего вещества в Эймсбери

Эксперты Организации по запрещению химоружия собрали в городе Эймсбери образцы отравляющего вещества, от которого ранее пострадали двое британцев, мужчина и женщина. Женщина скончалась, не приходя в сознание, ее спутник все еще в тяжелом состоянии, но уже в сознании.

Как сообщает ОЗХО, команда ее экспертов развернула деятельность в Эймсбери по запросу Великобритании. Цель - независимая экспертиза отравляющего вещества.

«Команда ОЗХО собрала образцы. Они будут отправлены в две специализированные лаборатории ОЗХО, и, когда поступят результаты анализа, отчет будет передан Соединенному Королевству», - сообщает организация, которую цитирует РИА Новости.

Начальный этап работы экспертов завершен, они выехали из Великобритании.

Ранее сообщалось, что двое британцев якобы около месяца назад нашли флакон из-под духов, в котором, по мнению властей Великобритании, и находилось отравляющее вещество. После его использования пара попала в больницу в бессознательном состоянии.