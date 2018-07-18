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В Москве показали, как будут выглядеть жилые дома будущего

Ян Брацкий
17:49 18.07.2018
В Москве начал свою работу урбанистический форум, на котором самому широкому кругу зрителей представили технологии будущего.
В Москве показали, как будут выглядеть жилые дома будущего
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

О городе будущего - в парке будущего. Пожалуй, найти в столице для урбанистов более подходящую площадку, чем Зарядье, невозможно. Экспозицию представили на трех этажах новейшего, похожего на космический корабль концертного зала. Совсем скоро здесь зазвучит музыка, а пока самые смелые идеи - как сделать жизнь российских городов лучше. Пример Москвы показателен. Мэр Сергей Собянин показывает Владимиру Путину транспортный стенд - за восемь лет построено 60 станций метро, включая МЦК, 800 километров дорог. Меняется и облик города. Программа «Моя улица» расширяет горизонты. На очереди - спальные районы. Благоустройство - вещь вынужденная, но результат превосходит все ожидания. Не стыдно и другим показать.

«Никольскую улицу назвали главной футбольной улицей столицы, приятно, что гостям, болельщикам понравилось в России, высоко оценили транспорт, города, работу волонтеров. Перед нашими гостями предстала не какая-нибудь витрина, все было по-настоящему», - констатировал глава государства.

Но и останавливаться на достигнутом пока рано, подчеркивает президент. 

«Современный город - город экологического благополучия, без свалок. Внедрены и развиты механизмы защиты окружающей среды, модернизации ЖКХ», - добавил Путин.

При этом все преобразования, отмечает глава государства, должны происходить с учетом мнения горожан. Как это было, например, с программой реновации ветхого столичного жилья. Все уже видели, как будут выглядеть новые типовые дома и квартиры, а вот «технологические начинки» представляют впервые. Каждый двор предлагают оборудовать беспроводным Интернетом и умными домофонами, с видеокамерами и кнопками экстренных вызовов. А в квартире в обязательном порядке установить датчики движения и прочие опции. Причем для управления всем этим не нужен громоздкий командный пункт.

Современный город - это не только развитая транспортная сеть и комфортное, по последнему слову техники, жилье. Это и сфера услуг - от оплаты парковок до медицины. И все должно идти в ногу со временем. Например, на сложных симуляторах хирурги отрабатывают технику лапороскопических операций.

А так для школьников проводят уроки по астрономии. Специалистов по дополненной реальности учебное заведение может приглашать для проверки знаний абсолютно бесплатно.

«Они физически оказываются в Солнечной системе, мы погружаем их в виртуальную реальность, рассказываем самые интересные факты о нашей Солнечной системе», - признается Дамир Закиров, заведующий лабораторией инновационных образовательных проектов Московского центра качества образования.

В общем, город будущего, можно сказать с уверенностью, начинается уже сегодня.

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