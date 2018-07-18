Дети, спасенные из пещеры в Таиланде, пытались самостоятельно выйти наружу

Тайские подростки, спасенные из затопленной пещеры Тхам Луанг, в течение десяти дней, пока их не обнаружили английские дайверы, пытались самостоятельно найти выход на поверхность. Об этом рассказали участники спасательной операции, передает РИА Новости.

«Я увидел в стене пещеры почти пятиметровый тоннель. Оказывается, сидя там без еды и имея возможность подкреплять силы только чистой водой, стекающей со сталактитов, ребята не сидели сложа руки, ожидая помощи, а пытались прокопать тоннель в соседнюю камеру пещеры, надеясь найти новый, неизвестный выход наружу», - рассказал журналистам полковник Пхак Локханчун, военврач спецназа Сухопутных войск Таиланда, принимавший участие в вызволении детей из каменного плена.

Сами ребята не считают свой поступок чем-то особенным: просто им нужно было отвлечь себя от чувства голода. Правда, если бы дети и пробили путь в соседний грот, на поверхность им попасть все равно не удалось бы - это ответвление было тупиковым. В настоящее время из пещеры Тхам Луанг есть два известных выхода, но оба были затоплены ливнями. Возможно, говорят спасатели, есть и третий выход, но где он, пока не известно.

Ранее сообщалось, что тайские школьники и их тренер оказались «пленниками» пещеры и в течение более чем двух недель находились в чреве горы всего лишь в 800 метрах от ее вершины. В результате спасательной операции, продолжавшейся три дня с утра до вечера, удалось вызволить из пещеры всех ее «пленников».