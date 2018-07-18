Следователи раскрыли обстоятельства убийства королевы красоты из Магнитогорска

Финалистку конкурса красоты в Челябинской области Ксению Мецгер могли убить обычным молотком. Сейчас сотрудники Следственного комитета допрашивают 24-летнего местного жителя, задержанного по подозрению в совершении преступления. Следствие полагает, что мужчина пошел на преступление, желая завладеть автомобилем потерпевшей, сообщает RT.

Установлено, что за несколько дней до гибели Ксения Мецгер разместила в Сети объявление о продаже иномарки. На него откликнулся житель Магнитогорска и предложил девушке приехать в гаражный автосервис, чтобы оценить потенциальное приобретение в условиях мастерской. Девушка уехала и уже не вернулась.

На допросе подозреваемый признался, что денег на покупку машины у него не было. Когда Ксения зашла в гараж, он ударил ее молотком по голове, завернул тело в полиэтилен и выбросил. У девушки осталась семья: родители, муж и маленький сын.