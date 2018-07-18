Сирийские «Белые каски» доставили в Идлиб ракеты и специалистов-химиков - Захарова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в сирийском Идлибе замечены автомобили так называемых «Белых касок», в которых находились средства индивидуальной защиты, а среди прибывших были специалисты-химики. Также из «гуманитарных» машин были выгружены ракеты и детали к ним, сообщает РИА Новости.

«Не исключено, что эти "сувениры", которые были выгружены в Идлибе людьми, которые называют себя именно "Белыми касками", будут использоваться по назначению, а возможно, и тогда, когда будет заявлено о том, что эти самые гуманитарщики вывезены из региона», - заявила Захарова.

По словам представителя МИД, возможно, в Сирии готовится очередная провокация с химическим оружием, которая будет использована против официального Дамаска, который медленно, но верно начинает контролировать ситуацию в стране. Также Захарова заявила, что полученная Россией информация о деятельности «Белых касок» передана в международные организации.