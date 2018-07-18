Как в России создают боевую авиацию будущего: уникальные кадры

Сразу три выпуска программы «Военная приемка» будут показаны на «Звезде» в ближайшее воскресенье, 22 июля.

Ведущий Алексей Егоров отправится в Центральный научно-исследовательский институт ВВС, который работает над созданием боевой авиации будущего. Съемочная группа покажет секретные лаборатории, где обычных людей превращают в летчиков-асов. Кроме того, зрители увидят разработки для новейших самолетов и вертолетов, включая кабину истребителя 5-го поколения Т-50 и нашлемную систему целеуказания и прицеливания.

Еще один выпуск программы будет посвящен уже не российскому, а самому современному натовскому оружию, точнее, тому, как наши ученые раскрывают секреты зарубежной боевой авиации. Съемочная группа программы побывает в лабораториях Центрального научно-исследовательского института войск воздушно-космической обороны (ЦНИИ ВВКО) и покажет самые перспективные американские разработки, которых нет еще на вооружении.

И наконец, заключительный выпуск «Военной приемки», который выйдет в это воскресенье на телеканале «Звезда», расскажет о десантно-штурмовой лодке проекта 02800. Это первый катер российского флота, который может атаковать прямо на ходу из кормового отсека корабля-носителя. Маленький, бронированный и скоростной, он не имеет аналогов в мире. Судостроители устроят для ДШЛ и Алексея Егорова невероятное испытание: ведущего посадят внутрь ДШЛ, сам катер перевернут и начнут топить. Чем закончится этот опасный эксперимент, смотрите в воскресенье.

Не пропустите выпуски «Военной приемки» на телеканале «Звезда» 22 июля в 09:15.