«Нафтогаз» и «Газпром» готовятся к новому многомиллиардному иску

«Нафтогаз» не собирается отказываться от планов по принудительному взысканию долга с российской компании «Газпром». Для этого украинская сторона будет опираться на решения Стокгольмского арбитража. Такое заявление сделал коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, сообщает РИА Новости.

Речь идет о взыскании 2,6 миллиарда долларов с компании «Газпром» согласно предыдущим решениям арбитражного суда в Стокгольме. Кроме того, украинский чиновник заявил о подаче нового иска в арбитраж с требованием выплаты компенсаций от якобы имевшего место занижения тарифа в 2018-2019 годах на 11,6 миллиарда долларов. Об этом Витренко написал на своей странице в Facebook.