Путин назвал сроки пуска сверхтяжелой «Ангары»

Президент России Владимир Путин анонсировал запуски спутников и испытания сверхтяжелой ракеты.

По словам президента, пуск сверхтяжелой ракеты «Ангара» должен состояться в 2021 году.

«Начало летных испытаний сверхтяжелой ракеты нужно начать в 2028 году, "Союза-5" - в 2022 году», - сказал он.

Путин отметил, что в рамках программы «Сфера» в ближайшие годы должны быть запущены 640 спутников, интерес к проекту есть у отечественного и зарубежного бизнеса.

Ранее стало известно о возобновлении производства ракет-носителей семейства «Ангара».