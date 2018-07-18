Госдума приняла во втором чтении законопроект о повышении НДС

Депутаты Государственной думы приняли во втором чтении законопроект о повышении НДС с 1 января 2019 года - ставка налога может увеличиться с 18% до 20%, сообщает РИА Новости.

Исключения будут сделаны для автопроизводителей, которые продолжат получать вычеты из суммы НДС, уплаченные при приобретении товаров, работ и услуг. До 2025 года сохранится нулевая ставка НДС при перелетах в Крым, Калининград и на Дальний Восток.

Сохранится и действующий размер взноса на обязательное пенсионное страхование - 22%. Для некоммерческих и благотворительных организаций до 2025 года этот размер составит 20%.

Вместе с тем решено пока не повышать общую сумму страховых взносов. Сейчас она составляет 30% от заработной платы. Ранее планировалось увеличить ее до 34% с 2021 года.