Претензии к россиянке Бутиной, задержанной в США, притянуты за уши - МИД РФ

Претензии к россиянке Марии Бутиной, задержанной в США, притянуты за уши. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Создается впечатление, что ФБР выполняет откровенный политический заказ», - сказала Захарова.

Также Захарова отметила, что МИД РФ считает, что задержание в США россиянки Бутиной имело своей целью минимизировать положительные итоги встречи Путина и Трампа.

Напомним, ранее в Вашингтоне по подозрению в шпионаже задержали гражданку России Марию Бутину. За нарушение закона ей грозит заключение сроком на пять лет. Адвокат задержанной россиянки назвал претензии американских властей абсурдными.