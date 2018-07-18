Путин анонсировал программу по изменению российских городов

Города России будут преобразованы за счет масштабной программы пространственного развития. Об этом сегодня заявил Владимир Путин, выступая на Московском урбанистическом форуме.

Президент напомнил, что три четверти населения нашей страны живут в городах. И те населенные пункты, которые не смогут предложить гармоничную модель развития, рискуют столкнуться с социальными проблемами. По мнению Путина, региональные власти должны создавать широкие возможности для труда и отдыха горожан.

«В первую очередь это касается обустройства городов. Современное жилье должно возводиться по проектам, которые отвечают запросам людей. А новые кварталы - стать примером грамотной застройки. Это означает организацию общественного транспорта, обязательное создание рабочих мест, социальной инфраструктуры, детских площадок. Новые архитектурные решения для благоустройства и развития уже существующих районов. Важно привести в порядок заброшенные, обветшавшие постройки. Осваивать пустующие территории, которых еще хватает и которые портят облик городов», - сказал он.

Президент высоко оценил подготовку российских городов, в которых проходили матчи чемпионата мира по футболу. По его словам, гости первенства увидели не искусственную витрину, а настоящую Россию, в развитие которой было вложено много средств и усилий.