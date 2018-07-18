Определены время и место встречи глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2»

Встреча глав МИД и Минобороны России и Японии в формате «2+2» пройдет 31 июля в Москве. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее стало известно, что встреча глав МИД и Минобороны России с их японскими коллегами состоится в ближайшее время.

«Согласованы сроки - 31 июля», - заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Предыдущая встреча в формате «2+2» глав МИД и Минобороны России и Японии состоялась в Токио в марте прошлого года.