Мэй считает, что мировое сообщество поддержит ее линию в «деле Скрипалей»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уверена, что США и европейские партнеры Англии продолжат ее поддерживать в инциденте в Солсбери, пишет РИА Новости. Ранее сообщалось, что 4 марта в Солсбери неизвестным нервно-паралитическим веществом были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британия сразу же обвинила в произошедшем Россию, что спровоцировало дипломатическую войну.

Между тем в конце июня очередное отравление произошло в 15 километрах от Солсбери, в городке Эймсбери, неизвестным веществом отравились граждане Великобритании Дон Стерджес и Чарльз Роули. Женщина скончалась в больнице 8 июля, ее спутник пришел в себя, но потерял память. Однако он рассказал, что вместе с Дон нашел в каком-то парке флакон духов, которыми женщина обрызгала запястья, пишет британская Daily Mail.

Эта же газета обвинила Терезу Мэй во лжи, упомянув, что, вопреки утверждению премьера, британская химическая лаборатория в Портон-Даун опровергла информацию о том, что отравляющее вещество было произведено в России.