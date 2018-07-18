DJ Smash недоволен исходом дела о своем избиении

Андрей Ширман, более известных как DJ Smash, недоволен приговором в отношении своих обидчиков - депутата Александра Телепнева и продюсера Сергея Ванкевича. Накануне пермский суд осудил обоих на два года колонии-поселения. Музыкант, комментируя решение пермской Фемиды, отметил, что суд мог быть строже в отношении фигурантов уголовного дела об избиении. После оглашения приговора Ширман рассказал журналистам, что в ходе расследования дела его неоднократно пытались подкупить, сообщает сайт «360».

Конфликт с участием знаменитого музыканта произошел в феврале этого года в пермском клубе «Дом культуры». Якобы DJ Smash отказал своим поклонникам в совместной фотографии. Противостояние мужчин закончилось предсказуемо. Учитывая численное превосходство и спортивный разряд по рукопашному бою у депутата Телепнева, драка закончилась жестоким избиением артиста.

Прибывшие медики диагностировали у Андрея Ширмана сотрясение мозга и перелом челюсти.