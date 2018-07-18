О, чудесно - российские пранкеры заставили Юнкера послушать System of a Down

В распоряжении сайта телеканала «Звезда» оказалась эксклюзивная запись разговора пранкеров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая была записана в мае.

Судя по записи, общение прошло в непринужденной манере. Юнкер, выслушав несколько добрых слов в свой адрес, быстро стал словоохотливым и рассыпался в комплиментах «Пашиняну».

«Наш телефонный разговор в День Европы - это первый хороший сигнал. За ним последуют и другие», - говорит Жан-Клод.

Также глава Еврокомиссии заявил, что Путин - его «личный друг», с которым он может поговорить «при первой необходимости». При этом Юнкер добавил, что не просит Пашиняна разрывать отношения с Россией.

«Мы не просим Вас разорвать отношения с Россией. Это важно. Если я не ошибаюсь, 14 мая у Вас состоится встреча с Владимиром Путиным. И это хорошо. Это мой личный друг. Я могу с ним поговорить при любой необходимости», - рассказывает политик.

После того как все политические вопросы с телефонными пранкерами были обсуждены, Юнкер выразил желание приехать на армянский шашлык и согласился провести мирный митинг совместно с «армянскими коллегами». Кроме того, он заметно оживился на фразе о дегустации и презентации армянского вина, которое ему пообещали пранкеры.

А закончился разговор и вовсе на музыкальной ноте. Жак-Клод Юнкер показал себя настоящим музыкальным гурманом, оценив предложенную пранкерами известную группу System of a Down.

- Вы знакомы с творчеством нашего исполнителя Сержа Танкяна, лидера группы System of a Down? - спрашивает пранкер.

- Нет, не слышал, - отвечает политик.

- Сейчас идет концерт, и я хочу открыть окно, чтобы Вы услышали, как народ празднует, если не возражаете, - сообщает «Пашинян» и включает через компьютер музыку.

- Да, я слышу. Чудесно… - говорит впечатленный Юнкер.