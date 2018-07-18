О, чудесно - российские пранкеры заставили Юнкера послушать System of a Down
В распоряжении сайта телеканала «Звезда» оказалась эксклюзивная запись разговора пранкеров с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, которая была записана в мае.
Судя по записи, общение прошло в непринужденной манере. Юнкер, выслушав несколько добрых слов в свой адрес, быстро стал словоохотливым и рассыпался в комплиментах «Пашиняну».
«Наш телефонный разговор в День Европы - это первый хороший сигнал. За ним последуют и другие», - говорит Жан-Клод.
Также глава Еврокомиссии заявил, что Путин - его «личный друг», с которым он может поговорить «при первой необходимости». При этом Юнкер добавил, что не просит Пашиняна разрывать отношения с Россией.
«Мы не просим Вас разорвать отношения с Россией. Это важно. Если я не ошибаюсь, 14 мая у Вас состоится встреча с Владимиром Путиным. И это хорошо. Это мой личный друг. Я могу с ним поговорить при любой необходимости», - рассказывает политик.
После того как все политические вопросы с телефонными пранкерами были обсуждены, Юнкер выразил желание приехать на армянский шашлык и согласился провести мирный митинг совместно с «армянскими коллегами». Кроме того, он заметно оживился на фразе о дегустации и презентации армянского вина, которое ему пообещали пранкеры.
А закончился разговор и вовсе на музыкальной ноте. Жак-Клод Юнкер показал себя настоящим музыкальным гурманом, оценив предложенную пранкерами известную группу System of a Down.
- Вы знакомы с творчеством нашего исполнителя Сержа Танкяна, лидера группы System of a Down? - спрашивает пранкер.
- Нет, не слышал, - отвечает политик.
- Сейчас идет концерт, и я хочу открыть окно, чтобы Вы услышали, как народ празднует, если не возражаете, - сообщает «Пашинян» и включает через компьютер музыку.
- Да, я слышу. Чудесно… - говорит впечатленный Юнкер.
Напомним, Вован и Лексус позвонили Жан-Клоду Юнкеру от лица премьер-министра Армении Никола Пашиняна и, обсудив с ним ряд политических вопросов, пригласили его на шашлыки.