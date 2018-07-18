Детей, спасенных из пещеры в Таиланде, выписали из больницы

Двенадцать детей и их тренер, спасенные из затопленной пещеры на севере Таиланда, выписались из госпиталя города Чианграй.

По данным Thai PBS, вечером они примут участие в съемках телепередачи «Шагай вперед, Таиланд».

На съемках дети расскажут о событиях 23 июня, когда они застряли в пещере Тхам Луанг. Отмечается, что все вопросы, которые им будут задавать журналисты, подготовлены заранее, их сначала проверили психологи.

В конце июня 12 подростков из тайской футбольной команды и их тренер оказались заблокированы в полузатопленной пещере.