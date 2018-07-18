Эксперты оценили первые итоги газовых переговоров России, Украины и ЕС

В вопросе урегулирования газового спора между Россией, Украиной и ЕС необходимо искать новые договорные конструкции. С таким мнением выступил генеральный директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Он оценил недавние трехсторонние переговоры по газовому транзиту через территорию Украины, которые состоялись в Берлине. Описывая возможный вариант развития событий в беседе с корреспондентом RT, Листовский предположил, что обновленный договор будет учитывать весь опыт Евросоюза в газовых отношениях.

«Каким образом действующий договор трансформируется, пока не ясно. Но я считаю, что стороны идут в правильном направлении», - сказал эксперт.

В ходе дальнейших встреч стороны вряд ли отступят от своих позиций, заявил Листовский.

«Стороны не намерены искать внесудебного урегулирования своих споров. Каждая будет идти до конца в Стокгольмском арбитраже», - уверен он.

Ранее представители России, Украины и Еврокомиссии встретились в Берлине, чтобы обсудить судьбу транзита российского газа через территорию Украины.