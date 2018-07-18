Минтруд спрогнозировал увеличение количества рабочих мест

Министерство труда и социального развития рассчитывает на увеличение количества рабочих мест в скором времени. Об этом на заседании комитета Государственной думы заявил глава ведомства Максим Топилин.

Он пояснил, что это стало возможным из-за сокращения численности работающих граждан.

В свою очередь, Топилин подчеркнул, что количество вышедших на заслуженный отдых, наоборот, сократится из-за повышения пенсионного возраста. Предполагается, что к 2023 году их станет на 4,6 миллиона меньше. Об этом сообщает РИА Новости.