Названы самые надежные в мире смартфоны

Специалисты опубликовали список самых надежных смартфонов в мире. Первое место в рейтинге досталось Xiaomi Redmi 4, а вот продукция Samsung была признана самой ненадежной.

Список был составлен на основе данных отчета по ремонту и безопасности мобильных устройств за последние три месяца 2017 года, представленного аналитической компанией Blancco.

По информации специалистов, модели компании Samsung заняли половину позиций среди Android-cмартфонов, которые ломаются чаще всего.

Самое большое количество жалоб со стороны пользователей гаджетов поступило на их производительность: скорость работы, продолжительность функционирования батареи, проблемы «замороженного» экрана. Среди часто встречающихся проблем также называлась неисправность камер, микрофонов, наушников и динамиков.

Если говорить о продукции Apple, то здесь самой ненадежной оказалась модель iPhone 6 - 26% от общего числа неисправностей.

Ранее эксперт назвал смартфоны с лучшими и худшими камерами.