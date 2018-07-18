Крушение пассажирского самолета сняли изнутри

Крушение самолета, разбившегося в ЮАР 10 июля, сняли на камеру из салона лайнера. Видео было размещено в Сети.

Один из пассажиров сидел напротив левого крыла самолета. Мужчина увидел загоревшийся двигатель и начал снимать ЧП из иллюминатора.

«Становится все хуже. Все очень плохо», - прокомментировал происходящее пассажир.

Затем картинка на видео резко исчезла, а спустя несколько минут в кадре появился уже задымленный салон лайнера, рухнувшего на землю.

Пассажирский самолет упал недалеко от Претории в Южно-Африканской Республике. В результате ЧП погиб один человек, еще 20 пострадали.