Lada покоряет Европу: в ЕС выросли продажи российского автомобиля

За первые шесть месяцев текущего года в странах ЕС на 10,8% выросли продажи автомобилей Lada. Об этом сообщает Ассоциация европейских производителей автомобилей АСЕА.

Отмечается, что за последние полгода в Европе было реализовано 2,77 тысячи автомобилей Lada.

По итогам июня 2018 года продажи продукции АвтоВАЗа в странах Евросоюза увеличились по сравнению с июнем прошлого года на 15,1% - до 579 машин.

В целом экспортные продажи автомобилей Lada в первом полугодии 2018 года увеличились на 64% и составили 16 тысяч 592 машины. Самое большое число их покупателей за границей зафиксировано в Казахстане и Белоруссии - 5 854 и 4 206 машин соответственно.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ опубликовал фотографии новой Lada Granta седан и рассказал о некоторых ее характеристиках.