Полчища тараканов заполонили подъезд жилого дома в Казани: видео
В Казани из-за аномальной жары тараканы заполонили подъезд одного из жилых домов.
Жуткую картину можно было лицезреть на днях в одном из подъездов жилого дома в Казани. Полчища усатых насекомых выбрались из труб наружу и заполонили собой буквально все пространство.
Видеозапись с места была опубликована в одном из пабликов «ВКонтакте».
Как сообщают в комментариях, насекомые облепили подъезд по улице Гарифьянова, после того как началась жаркая погода.
Сообщается, что из-за тараканов жильцы с трудом добираются до своих квартир.