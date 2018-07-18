Полчища тараканов заполонили подъезд жилого дома в Казани: видео

Жуткую картину можно было лицезреть на днях в одном из подъездов жилого дома в Казани. Полчища усатых насекомых выбрались из труб наружу и заполонили собой буквально все пространство.

Видеозапись с места была опубликована в одном из пабликов «ВКонтакте ».

Как сообщают в комментариях, насекомые облепили подъезд по улице Гарифьянова, после того как началась жаркая погода.

Сообщается, что из-за тараканов жильцы с трудом добираются до своих квартир.