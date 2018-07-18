Британские семьи смогут заранее выбирать рост, цвет газ и волос будущего ребенка

Британские ученые помогут английским семьям в прямом смысле «создавать» детей по своему образу и подобию. Ранее считавшаяся недопустимой в королевстве генетическая модификация человеческой ДНК, теперь приобрела новый вид.

Метод редактирования генома, известный под названием «CRISPR», используется учеными для лечения тяжелых генетических заболеваний, либо для профилактики развития подобных. Однако, специалисты считают, что применять метод можно не только так, но и в «косметических» целях - для «редактирования» роста, цвета глаз или волос будущего малыша. По мнению экспертов, это может сделать его более успешным в будущем.

Ученые подчеркивают, что любое вмешательство в генетику человеческих эмбрионов должно проводиться исключительно после соглашения с пациентом. Информацию об этом публикует издание Independent. Первые испытания по излечению человечества от генетических заболеваний могут начаться в Европе и США уже в 2018 году.