Стала известна причина смерти бывшего солиста группы «Доктор Ватсон»

Близкий друг Игоря Богославского, бывшего солиста группы «Доктор Ватсон», сообщил журналистам о причинах смерти музыканта. Как заявил поэт-песенник Александр Шаганов, Браславский долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

Также Шаганов, который в свое время писал песни для таких групп как «Любэ» и «На-На» сообщил о дате прощания с Игорем Браславским. Оно должно состоятся завтра или послезавтра, рассказал Шаганов корреспондентам РБК.

Игорь Браславский ушел из жизни в возрасте 59 лет.