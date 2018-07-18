Стала известна причина смерти бывшего солиста группы «Доктор Ватсон»
Игорь Браславский выступал в группе «Доктор Ватсон», где был солистом, в 1994–2004 годах. В 1999 году ему было присвоено звание заслуженного артиста России.
Фото: igor.braslavskii / Facebook
Близкий друг Игоря Богославского, бывшего солиста группы «Доктор Ватсон», сообщил журналистам о причинах смерти музыканта. Как заявил поэт-песенник Александр Шаганов, Браславский долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
Также Шаганов, который в свое время писал песни для таких групп как «Любэ» и «На-На» сообщил о дате прощания с Игорем Браславским. Оно должно состоятся завтра или послезавтра, рассказал Шаганов корреспондентам РБК.
Игорь Браславский ушел из жизни в возрасте 59 лет.