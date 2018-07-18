Google грозит рекордный штраф за нарушение антимонопольного законодательства

Еврокомиссия сегодня рассмотрит дело о нарушении компанией Google антимонопольного законодательства ЕС. Американскую корпорацию обвиняют по трем пунктам. Об этом сообщило издание Financial Times.

Во-первых, по версии европейского регулятора, компания использовала противозаконные методы, для того чтобы заставить всех производителей смартфонов с операционной системой Android предустанавливать сервисы и приложения от Google. Именно это являлось обязательным условием доступа к магазину приложений Google Play. Помимо этого, корпорацию обвинили в даче взяток операторам связи за предустановку поисковика Google. Еврокомиссия также обвинила Google в том, что при заключении контракта с производителями гаджетов она категорически запрещала последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

Корпорация обязана будет выплатить штраф и прекратить все вышеперечисленные действия, сообщает Financial Times. Скорее всего, это сильно ударит по доходам Google.