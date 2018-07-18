Власти Украины присвоили себе четыре санатория в Крыму

Украинское руководство заявило о своем «праве собственности» на санатории «Украина», «Ай-Петри», «Орлиное гнездо» и «Золотой пляж», которые находятся в Крыму.

Согласно сообщению, опубликованному на сайте так называемой «прокуратуры по Крыму», «решениями судов прошлых лет» эта недвижимость перешла в собственность украинского Фонда государственного имущества.

Созданное после присоединения Крыма к РФ «надзорное ведомство» по полуострову отмечает, что общая площадь объектов составляет 11 тысяч квадратных метров.

В сообщении также сказано, что сведения о крымских санаториях были внесены в украинский государственный реестр прав на недвижимость. Подчеркивается, что «прокуратура» в настоящий момент принимает меры «по контролю за исполнением судебных решений».

Напомним, Крым вошел в состав Российской Федерации по результатам проведенного там в 2014 году референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовало за воссоединение с Россией.

Ранее бывший начальник Генштаба ВСУ Анатолий Лопата предложил прорыть канал через Перекопский перешеек и превратить полуостров Крым в остров.