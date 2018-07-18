Российские пранкеры от лица Пашиняна пригласили Юнкера на шашлыки

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, позвонили Жан-Клоду Юнкеру и, представившись премьер-министром Армении Николом Пашиняном, пригласили главу Еврокомиссии на шашлыки в Ереван. Запись разговора оказалась в распоряжении РИА Новости.

По данным агентства, Вован и Лексус также пообщались с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини.

В разговоре с Юнкером Вован и Лексус пожаловались на давление со стороны Вашингтона. В ответ глава ЕК посетовал на то, что Европе «приходится вновь и вновь объяснять господину Трампу, как устроен мир». Юнкер также выразил надежду на то, что американский лидер «начнет лучше осознавать происходящее в Армении». Кроме того, глава ЕК принял приглашение пранкеров в Ереван на шашлыки.

По данным агентства, Вован и Лексус разыграли Юнкера и Могерини вскоре после избрания Пашиняна премьер-министром Армении.