Согласно данным Международного института стратегических исследований, общие расходы НАТО составляют около одного триллиона долларов. Россия на оборону своих границ тратит 46 миллиардов долларов. Разница в 20 раз, отметил посол РФ в Великобритании Александр Яковенко, который ознакомился со статистикой.

Соединенные Штаты Америки тоже довольно щедры в отношении своей «военной машины» и ежегодно тратят на оборонные цели 700 миллиардов долларов. Ранее лидер США Дональд Трамп призвал руководство НАТО увеличить оборонные взносы и довести их до 4% ВВП. В ряде европейских стран призадумались над инициативой Трампа и отказались от осуществления огромных выплат. Одним из первых против высказался президент Франции Эммануэль Макрон.