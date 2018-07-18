Погибшая в Эймсбери женщина сама побрызгалась отравляющим веществом - СМИ

Брат отравившегося в Эймсбери Чарли Роули Мэттью рассказал, что перед этим инцидентом их подруга использовала парфюм со странным запахом. Возможно, во флаконе из-под духов могло находиться отравляющее вещество.

По словам Мэттью Роули, он помнит, как женщина побрызгала парфюмом свои запястья. Однако при этом нет уверенности, по какой причине его брат также подвергся негативному эффекту - отравился он от прикосновения к женщине или контактировал с отравляющим веществом напрямую.

Как вспоминает Роули, при использовании парфюма все присутствующие почувствовали непонятный и неприятный запах. Из-за потери памяти в результате инцидента как именно появился флакон с духами, выяснить не удалось. Слова участников происшествия приводит Daily Mail.

Напомним, британская полиция обнаружила флакон из-под нервно-паралитического вещества, которым отравились два человека в городе Эймсбери. Емкость была найдена в доме Чарли Роули, одного из пострадавших.