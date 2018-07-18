В Подмосковье верблюд едва не спровоцировал ДТП: видео

Десятки подмосковных автолюбителей стали свидетелями необычайного зрелища. На трассе М4 «Дон» возле Новомосковска прямо на проезжую часть выбежал верблюд. Перепуганный корабль пустыни метался от обочины к обочине и вполне мог спровоцировать серьезное ДТП.

Очевидцы сообщают, что до того, как оказаться среди несущихся автомобилей, двугорбый бегал по окрестным полям. Откуда появилось редкое для наших мест животное, неизвестно, но, судя по красной сбруе, которую видно на кадрах, распространенных на YouTube, оно сбежало от своего хозяина.

Удалось ли изловить зверя, не сообщается.