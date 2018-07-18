Илон Маск принес извинения оскорбленному британскому дайверу

Глава высокотехнологичных компаний SpaceX и Tesla Илон Маск принес извинения британскому дайверу Верну Унсуорту, который принимал участие в спасательной операции в Таиланде, за то, что назвал его «педофилом».

«Я приношу извинения перед Унсуортом и перед компаниями, которые я представляю в качестве лидера. Это моя и только моя вина», - написал Маск в Twitter.

При этом руководитель SpaceX отметил, что «его (Верна Унсуорта - прим. ред.) действия, направленные против меня (Илона Маска - прим. ред.), не оправдывают моих действий по отношению к нему».

Американский бизнесмен добавил, что сказанное им в адрес Унсуорта было сделано «в порыве ярости», после того как британский водолаз допустил некорректные высказывания по поводу мини-субмарины Маска, а также сделал «несколько неправдивых замечаний».

Ранее сообщалось, что предприниматель Илон Маск назвал «педофилом» британского дайвера Верна Унсуорта, который спасал юниорскую футбольную команду, оказавшуюся в западне в затопленной таиландской пещере. Это произошло после того, как водолаз раскритиковал план Маска по созданию субмарины для спасения спортсменов.