Главы МИД и Минобороны России встретятся с японскими коллегами в формате «2+2»

Встреча министров иностранных дел и обороны России и Японии в формате «2+2» пройдет в ближайшее время. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на посла РФ в Японии Михаила Галузина.

«Эта встреча состоится в ближайшее время», - заявил Галузин агентству.

Он уточнил, что официально дата будет объявлена в установленном порядке по линии МИД и Минобороны.

Договоренность об этом была достигнута по итогам встречи в мае президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Предыдущая встреча в формате «2+2» глав МИД и Минобороны России и Японии состоялась в Токио в марте прошлого года.